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Американец назвал ошеломительным инженерным искусством российский автомат АН-94 «Абакан»
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    Американец назвал ошеломительным инженерным искусством российский автомат АН-94 «Абакан»

    7:23  15 Октября 2017
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    Американец назвал ошеломительным инженерным искусством российский автомат АН-94 «Абакан»

    Вашингтон, 15 октября. Ведущий видеоблог об огнестрельном оружии популярный американский блогер Ларри Виккерс протестировал российский автомат АН-94 «Абакан». Запись с тестированием российского оружия американец разместил в своем блоге в сервисе YouTube.

    Блогер признался, что давно мечтал протестировать АН-94 «Абакан». По словам Виккерса, автомат известен точностью и кучностью стрельбы. Чтобы проверить, действительно ли российская разработка настолько хороша, он произвел серию выстрелов по трем мишеням.

    После теста американец заявил, что АН-94 «Абакан» обладает невероятной скоростью стрельбы и хорошей кучностью. Также Виккерсу понравилась отдача автомата. Блогер подчеркнул, что обычный солдат не проходит специальных тренировок, и именно для таких людей подходит АН-94 «Абакан».

    «Это впечатляет. Инженерное искусство в автомате просто ошеломительное», — поделился наблюдением Виккерс.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #оружие #автомат
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