Американец назвал ошеломительным инженерным искусством российский автомат АН-94 «Абакан»

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Вашингтон, 15 октября. Ведущий видеоблог об огнестрельном оружии популярный американский блогер Ларри Виккерс протестировал российский автомат АН-94 «Абакан». Запись с тестированием российского оружия американец разместил в своем блоге в сервисе YouTube.

Блогер признался, что давно мечтал протестировать АН-94 «Абакан». По словам Виккерса, автомат известен точностью и кучностью стрельбы. Чтобы проверить, действительно ли российская разработка настолько хороша, он произвел серию выстрелов по трем мишеням.

После теста американец заявил, что АН-94 «Абакан» обладает невероятной скоростью стрельбы и хорошей кучностью. Также Виккерсу понравилась отдача автомата. Блогер подчеркнул, что обычный солдат не проходит специальных тренировок, и именно для таких людей подходит АН-94 «Абакан».