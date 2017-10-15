Горно-штурмовая бригада в степях Донбасса: офицер ВСУ рассказал, кто будет «брать Крым»

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Киев, 15 октября. Данияр Петрюк, один из офицеров единственной в украинской армии горно-штурмовой бригады, заявил, что именно его подразделения будут когда-нибудь «брать Крым». Но пока что самая молодая бригада ВСУ воюет против народных республик Луганска и Донецка в степях восточной Украины.

В 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Петрюка называют на старый манер «замполитом». Соответственно, в бригаде он занимается в первую очередь идеологической проработкой украинских военных, стараясь мотивировать их воевать против Донбасса и расписывая успехи бригады. Пока что «горно-штурмовая» бригада лишь четыре месяца провела поблизости от гор — украинских Карпат — и воевать в горах «альпийским стрелкам» ВСУ, разумеется, не доводилось.

Судьба у 10-й ОГШБ довольно своеобразная — сформированная всего два года назад бригада наибольшие потери понесла вдали от фронта, когда из нее были уволены бойцы нацбатов «Донбасс» и «Айдар», прославившиеся своими зверствами в Донбассе. Тем не менее, по словам замполита, бригада отличается хорошей подготовкой — например, «на учениях в этом году наш 109-й батальон вплавь перешел Днепр на участке, где ширина русла составляет 5 км», заявляет Петрюк. Не совсем понятно, как должно умение плавать помочь бригаде в горах, но, по словам замполита, в Донбассе «все их знают».

«На той стороне с самого начала знают, где 8-й батальон стоит, где 108-й, а где 109-й… Их народная милиция сразу же начала фиксировать якобы случаи пьянства, пьяный расчет, и сообщать об этом в своих сводках. Заливают в уши местному населению, что мы все — алкоголики и тунеядцы. Самое интересное, что многие верят», — признается Петрюк.

Зачем воюющей в степях Донбасса украинской армии целая горно-штурмовая бригада, которая никогда не бывала в горах? Оказывается, для того, чтобы «брать Крым».