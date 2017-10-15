Ополченец из ДНР сравнил боеспособность ВСУ с армиями Европы

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Донецк, 15 октября. Ополченец из Донецкой народной республики с позывным «Абдула» сравнил боеспособность вооруженных сил Украина и Европы. Об этом сообщает «Полит Россия».

По данным издания, «Абдула» считает армии европейских стран слабыми. В то время как ВСУ за годы боевых действий в Донбассе стали относительно подготовленной армией.

«Украинская армия, извините меня, что ни говори, она сильная. Для европейской страны это неплохой уровень. Она может любую европейскую страну сейчас «разбабахать», — заявил ополченец.

«Абдула» отметил, что украинские военные недооценивают ополчения ДНР и ЛНР. По словам ополченца, это стоило жизни многим военнослужащим.

Напомним, ранее стало известно, что Генштаб вооруженных сил Украины стягивает силы к линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР расценивают такие действия украинского командования, как свидетельство неготовности Киева к мирному решению конфликта.