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Ополченец из ДНР сравнил боеспособность ВСУ с армиями Европы
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    Ополченец из ДНР сравнил боеспособность ВСУ с армиями Европы

    7:02  15 Октября 2017
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    Ополченец из ДНР сравнил боеспособность ВСУ с армиями Европы

    Донецк, 15 октября. Ополченец из Донецкой народной республики с позывным «Абдула» сравнил боеспособность вооруженных сил Украина и Европы. Об этом сообщает «Полит Россия».

    По данным издания, «Абдула» считает армии европейских стран слабыми. В то время как ВСУ за годы боевых действий в Донбассе стали относительно подготовленной армией.

    «Украинская армия, извините меня, что ни говори, она сильная. Для европейской страны это неплохой уровень. Она может любую европейскую страну сейчас «разбабахать», — заявил ополченец.

    «Абдула» отметил, что украинские военные недооценивают ополчения ДНР и ЛНР. По словам ополченца, это стоило жизни многим военнослужащим.

    Напомним, ранее стало известно, что Генштаб вооруженных сил Украины стягивает силы к линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР расценивают такие действия украинского командования, как свидетельство неготовности Киева к мирному решению конфликта.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс
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