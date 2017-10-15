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Политика
Путин назвал эрозию международного права общей для всех угрозой
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    Путин назвал эрозию международного права общей для всех угрозой

    6:22  15 Октября 2017
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    Путин назвал эрозию международного права общей для всех угрозой

    Санкт-Петербург, 15 октября. Владимир Путин считает одной из общих для современного мира угроз эрозию система международного права. Об этом президент России заявил во время церемонии открытия ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

    Выступая перед парламентариями из разных стран, Владимир Путин отметил важность роли, которую играют выразители воли народов в выработке моделей развития и поиске адекватных ответов на общие для всех вызовы и угрозы.

    «Отношу к ним эрозию системы международного права, да и саму культуру межгосударственного диалога, — отметил Президент России. — К сожалению, это так, к сожалению, это практика сегодняшнего дня».

    Автор: Виталий Малясев
    #путин #петербург #ассамблея межпарламентского союза
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