Путин назвал эрозию международного права общей для всех угрозой

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Санкт-Петербург, 15 октября. Владимир Путин считает одной из общих для современного мира угроз эрозию система международного права. Об этом президент России заявил во время церемонии открытия ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

Выступая перед парламентариями из разных стран, Владимир Путин отметил важность роли, которую играют выразители воли народов в выработке моделей развития и поиске адекватных ответов на общие для всех вызовы и угрозы.