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СМИ сообщили о высокой токсичности вещества, разлитого на дом Юлии Латыниной
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    СМИ сообщили о высокой токсичности вещества, разлитого на дом Юлии Латыниной

    6:03  15 Октября 2017
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    СМИ сообщили о высокой токсичности вещества, разлитого на дом Юлии Латыниной

    Москва, 15 октября. Химическое вещество, которым неизвестные минувшим летом облили дом журналистки Юлии Латыниной, оказалось крайне токсичным. Как отмечает Газета.ru со ссылкой на Латынину, были использованы серьезные яды.

    По данным СМИ, вещества содержат крайне токсичные соединения диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты, которые могут причинить серьезный вред здоровью и даже привести к гибели человека.

    Напомним, Юлия Латынина покинула Россию после нападения на ее автомобиль. Журналистка заявила, что в ближайшее время не собирается возвращаться из-за рубежа.

    Автор: Алексей Громов
    #журналистка #латынина #вещества #токсичное вещество
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