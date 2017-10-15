Путин рассказал, чем кончаются попытки вмешаться в дела суверенных государств

В Избранное

Санкт-Петербург, 15 октября. Каждое государство имеет естественное право самому определять свою судьбу, попытки вмешаться в чужие дела приведут лишь к хаосу. Об этом на открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза заявил президент России Владимир Путин.

«В современном мире нет и не может быть шаблонных моделей развития. Каждое государство имеет естественное и неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в уставе Организации объединенных наций», — заявил Путин.

По словам президента, без знания и учета национальной специфики попытки вмешаться в дела суверенных государств принесут лишь хаос. В качестве примера такого «необдуманного вмешательства» Владимир Путин привел ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Напомним, выступая на открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, президент России также затронул тему Сирии. Владимир Путин посоветовал мировому сообществу задуматься о послевоенном устройстве арабской республики, сообщает Газета.ru.