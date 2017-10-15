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Польские эксперты заявили о записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского
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    Польские эксперты заявили о записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского

    6:17  15 Октября 2017
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    Польские эксперты заявили о записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского

    Варшава, 15 октября. На «черном ящике» разбившегося под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского обнаружена запись взрыва. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антони Мачеревич.

    «Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва  — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи», — заявил Мачеревич.

    Напомним, Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским и другими высокопоставленными чиновниками на борту разбился 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска. В Крушении погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

    Ранее расследующая причины катастрофы польская подкомиссия заявляла об обнаружении следов взрыва на левом крыле самолета. Позже СК РФ опроверг выводы польских экспертов, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #польша #взрыв #самолет #качиньский #ту-154
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