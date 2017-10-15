Азаров рассказал членам Европарламента о нарушениях прав человека на Украине

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Киев, 15 октября. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров через адвоката рассказал европейским депутатам о нарушениях прав человека на Украине. Материалы «Брюссельских слушаний» политик опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Азаров отметил, что на слушаниях присутствовали депутаты Европарламента, их помощники и журналисты. Сам политик не смог посетить мероприятие, так как опасался ареста при прохождении паспортного контроля в аэропорту. Вместо политика в слушаниях участвовал его адвокат Артем Захаров.

Захаров, в частности, зачитал доклад Азарова о систематических нарушениях прав человека на Украине и «о негативной роли президента и генпрокурора в сложившейся ситуации». На мероприятии также выступили экс-лидер КПУ Петр Симоненко, потерпевший во время событий 2 мая в Одессе Олег Музыка, адвокат Татьяна Монтян, бельгийский журналист и писатель Мишель Коллон. Все выступавшие также говорили о массовых нарушениях прав человека на Украине.

Захаров, в частности, назвал Украину «страной победившего беззакония», а события 2014 года вооруженным переворотом, в результате которого был отстранен президент, и «власть в стране захватили насильники, убийцы и коррупционеры». На них докладчик возложил вину за развязывание гражданской войны в Донбассе и проведение «человеконенавистнической внутренней политики».

Также Захаров напомнил о том, что «внутренняя политика Порошенко характеризуется отождествлением государства и радикального национализма». По словам адвоката, против политических оппонентов действующей власти проводится террор, а неугодные общественные группы под видом люстрации и уголовного преследования лишаются гражданских прав.

Докладчик рассказал европарламентариям о «тайных тюрьмах» Службы безопасности Украины, в которых содержатся люди, представляющие опасность для власти, а сотрудники мониторинговых миссий ООН и ОБСЕ фиксируют несудебные казни.

«При Порошенко убивают не только оппозиционных журналистов, как Олесь Бузина, но и вполне нейтральных к режиму и только лишь иногда позволявших себе критиковать власть, как Павел Шеремет», — отметил Захаров.

Другой важной темой, которую осветил докладчик, стало положение бегущих от войны украинцев. Захаров заявил, что на Украине зарегистрировано два миллиона внутренних переселенцев, еще около трех миллионов беженцев оказались в России, два миллиона в Европе. Адвокат отметил, что права переселенцев целенаправленно нарушаются, и большинство из них лишены возможности получать пенсий и другие социальные выплаты.

Не обошел докладчик стороной и сокращение ВВП Украины с 183,3 млрд долларов в 2013 году до 78,2 млрд в 2016-м, высокую смертность в стране и убыль населения на 3 млн человек. Все это Захаров назвал геноцидом. При этом адвокат отметил, что в это же время президент страны Петр Порошенко продолжает регистрировать на свое имя коммерческие компании в оффшорах. Именно на главу государства Захаров возложил ответственность за убийства «десятков тысяч ни в чем не повинных граждан на Юго-востоке Украины».

«Он наживается на этой войне. Подконтрольные Петру Порошенко предприятия продают украинской армии минометы и бронемашины, бюджетные деньги растворяются в этой войне и материализуются в оффшорах», — заявил докладчик.

Политик отметил, что участники слушаний осудили массовые нарушения прав человека и констатировали, что Европа осведомлена о событиях на Украине не в полной мере, в то время как предоставляемая властями информация не всегда бывает правдивой. Азаров заявил, что на слушаниях было одобрено предложение о создании мониторинговой миссии Европарламента.