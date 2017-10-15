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Украина
Азаров возмутился высокими ценами на газ для населения Украины
Украина
Азаров возмутился высокими ценами на газ для населения Украины
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    Азаров возмутился высокими ценами на газ для населения Украины

    3:40  15 Октября 2017
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    Азаров возмутился высокими ценами на газ для населения Украины

    Киев, 15 октября. Из-за требований МВФ Киев вынужден назначать неподъемные для украинских граждан цены на газ и выплачивать им субсидии. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook пишет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Азарова возмутили «победные реляции» нынешнего премьер-министра Украины о том, что «все налаживается и восстанавливается».  Политик указал на данные украинского Минэнерго. Ведомство сообщило о возможном росте количества граждан, получающих субсидии с 60% до 90% из-за роста цен на газ. В некоторых областях Украины, субсидии могут потребоваться 96% населения, отметил политик.

    «С экономической точки зрения это полный абсурд, — возмутился Николай Азаров (орфография и пунктуация сохранены). — Если 96% украинцам государство должно доплачивать стоимость покупки товара, который оно как монополист продает своим гражданам, то для чего устанавливать такие неподъемные цены и громадную систему назначения субсидий, затрачивать массу усилий, готовить громадное количество справок, документов и т.д.?!».

    Политик подчеркнул, что цены на газ власти Украины повышают согласно требованиям МВФ.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #азаров #газ #цены
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