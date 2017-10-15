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Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

    2:59  15 Октября 2017  /обновлено: 3:03  15 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

    Дамаск, 15 октября. ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру террористов в провинции Идлиб. Об этом со ссылкой на представителей Сирийской арабской армии (САА) сообщает AMN.

    По данным издания, авиаудар нанесен по штаб-квартире группировки «Файлак аш-Шам» к югу от города Маарет Ан-Нуман в провинции Идлиб. Ликвидированы как минимум семь боевиков.

    Напомним, почти все крупные города провинции Идлиб до сих пор контролируются боевиками террористической организации «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ). Вступивший в силу после переговоров между Россией, Турцией и Ираном режим тишины не распространяется на боевиков группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #вкс рф #боевиков #ликвидация
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