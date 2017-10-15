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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ полностью освободила Аль-Маядин
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ полностью освободила Аль-Маядин

    2:53  15 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ полностью освободила Аль-Маядин

    Дамаск, 15 октября. Специальное подразделение сирийских правительственных войск «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ полностью освободило город Аль-Маядин провинции Дейр эз-Зор от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает Farsnews.

    Один из командиров «Сил Тигра» опубликовал видеозапись из центральной части города Аль-Маядин. Он сообщил, что армия САР достигла реки Евфрат.

    Ранее сообщалось, что САА продолжает наступать на западных окраинах Аль-Маядина.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Cергей свазовский
    #сирия #игил #саа #дейр эз-зор #аль-маядин
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