Сирия: САА при поддержке ВКС РФ полностью освободила Аль-Маядин

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Дамаск, 15 октября. Специальное подразделение сирийских правительственных войск «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ полностью освободило город Аль-Маядин провинции Дейр эз-Зор от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает Farsnews.

Один из командиров «Сил Тигра» опубликовал видеозапись из центральной части города Аль-Маядин. Он сообщил, что армия САР достигла реки Евфрат.

Ранее сообщалось, что САА продолжает наступать на западных окраинах Аль-Маядина.

1 Организация запрещена на территории РФ.