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Путин примет участие в церемонии открытия международного фестиваля молодежи в Сочи
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    Путин примет участие в церемонии открытия международного фестиваля молодежи в Сочи

    2:39  15 Октября 2017
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    Путин примет участие в церемонии открытия международного фестиваля молодежи в Сочи

    Москва, 15 октября. Президент России Владимир Путин примет сегодня участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Открытие фестиваля состоится 15 октября в Ледовом дворце «Большой». Помимо участия в церемонии, президент пообщается с участниками мероприятия.

    Напомним, Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов уже в третий раз. Фестиваль проходит с 14 по 22 октября, основные мероприятия пройдут с 15 по 22 октября в Олимпийском парке в Сочи. Заявки на участие в фестивале подали делегации почти из 180 стран мира, всего на форуме будет 20 тыс. участников, 10 тыс. прибудут из-за рубежа.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сочи #фестиваль
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