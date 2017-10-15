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Украина
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Новости Сирии
Сирия: САА атакуют позиции ИГИЛ на западных окраинах Аль-Маядина
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    Сирия: САА атакуют позиции ИГИЛ на западных окраинах Аль-Маядина

    2:34  15 Октября 2017
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    Сирия: САА атакуют позиции ИГИЛ на западных окраинах Аль-Маядина

    Дамаск, 15 октября. Сирийские правительственные войска продолжают атаковать позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 на западных окраинах города Аль-Маядин провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает Farsnews.

    Уточняется, что САА осуществила артиллерийский обстрел позиций террористов.

    Накануне сообщалась о бомбардировках жилых кварталов сирийского города Ракка авиацией международной коалиции во главе с США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #саа #дейр эз-зор #аль-маядин
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