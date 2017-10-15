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Сирия: СМИ сообщили о ликвидации примкнувшей к боевикам детской писательницы из России
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    Сирия: СМИ сообщили о ликвидации примкнувшей к боевикам детской писательницы из России

    2:22  15 Октября 2017
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    Сирия: СМИ сообщили о ликвидации примкнувшей к боевикам детской писательницы из России

    Дамаск, 15 октября. В Сирии ликвидирована примкнувшая к террористической организации ИГИЛ1 («Исламское государство»1, запрещена на территории РФ) российская детская писательница Дарья Ицанкова. Об этом сообщают сирийские СМИ.

    Предположительно, женщина погибла в сентябре текущего года в результате авиаудара. По данным СМИ, паспорт Ицанковой нашли под обломками жилых домов вместе с телами мирных жителей в населенном пункте на границе с Ираком. Вероятно, вместе с писательницей погибли ее дети.

    По данным RT, Дарья Ицанкова родилась в Мурманске, в родном городе женщина работала риелтором. После переезда во Владимир писала детскую литературу, трижды выходила замуж, в последний раз за боевика из Канады. Последний муж Ицанковой был ликвидирован в Дагестане.

    Уроженка Мурманска увлеклась исламом в 2010 году, выезжала в Ирак, собирала деньги для боевиков ИГИЛ. В «Исламское государство» Ицанкова бежала похитив ребенка от второго брака, от третьего брака у нее была дочка.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #погибшие #писательница
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