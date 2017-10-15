Путин назвал практику «санкционных списков» глупой и недопустимой

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Санкт-Петербург, 15 октября. Президент России Владимир Путин назвал глупой и недопустимой практику составления «санкционных списков» для парламентариев. Такое заявление российский лидер сделал, выступая на ассамблее межпарламентского союза в Петербурге.

Путин отметил, что в последнее время не редкими являются попытки ограничить прямое общение между представителями законодательных органов разных государств. В том числе, путем составления неких санкционных списков, куда попадают парламентарии.

«Считаем подобную практику недопустимой, сказал Путин.

Накануне глава Минсельхоза рассмешил Путина. Об этом писала Газета.ru.