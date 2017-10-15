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Украина
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Политика
Путин назвал практику «санкционных списков» глупой и недопустимой
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    Путин назвал практику «санкционных списков» глупой и недопустимой

    2:28  15 Октября 2017
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    Путин назвал практику «санкционных списков» глупой и недопустимой

    Санкт-Петербург, 15 октября. Президент России Владимир Путин назвал глупой и недопустимой практику составления «санкционных списков» для парламентариев. Такое заявление российский лидер сделал, выступая на ассамблее межпарламентского союза в Петербурге.

    Путин отметил, что в последнее время не редкими являются попытки ограничить прямое общение между представителями законодательных органов разных государств. В том числе, путем составления неких санкционных списков, куда попадают парламентарии.

    «Считаем подобную практику недопустимой, сказал Путин.

    Накануне глава Минсельхоза рассмешил Путина. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #парламентарии #санкционные списки
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