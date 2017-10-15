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Весь мир
Сирия: три группировки оппозиции хотят присоединиться к перемирию
Весь мир
Сирия: три группировки оппозиции хотят присоединиться к перемирию
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    Сирия: три группировки оппозиции хотят присоединиться к перемирию

    1:49  15 Октября 2017
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    Сирия: три группировки оппозиции хотят присоединиться к перемирию

    Дамаск, 15 октября. Три вооруженных формирования сирийской оппозиции заявили о готовности присоединиться к режиму прекращения огня в САР. Об этом сообщает Центр по примирению сторон в Сирии.

    Уточняется, что речь идет о группировках «Джейш Аль-Ислам», «Акнаф Бейт Аль-Магдис» и «Джейш Аль-Абабиль», действующих южнее столичного Дамаска.

    Следует отметить, что возможность присоединиться к перемирию есть у всех оппозиционных группировок, за исключением террористических.

    Накануне президент России Владимир Путин призвал задуматься о послевоенном восстановлении Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
    #оппозиция #сирия #перемирие #сар
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