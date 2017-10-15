Путин призвал не использовать двойные стандарты в борьбе с терроризмом

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Санкт-Петербург, 15 октября. Президент России Владимир Путин призвал воздержаться от применения двойных стандартов и скрытых повесток дня в борьбе с терроризмом. Соответствующее заявление он сделал на открытии ассамблеи Межпарламентского союза.

Российский лидер отметил, что бороться против терроризма следует сообща, не используя при этом радикальные силы.

Ранее Газета.ru сообщала, как глава Минсельхоза рассмешил Владимира Путина.