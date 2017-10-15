Делегаты МПС в Петербурге не давали Путину уйти, желая сделать совместное фото

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Санкт-Петербург, 15 октября. Делегаты ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге обступили президента России Владимира Путина после его выступления, чтобы сделать совместные фотографии. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что российский лидер на протяжении десяти минут не мог покинуть место событий из-за желающих сфотографироваться с ним. Некоторые участники мероприятия даже забрались на стулья, пишет ТАСС.

Накануне глава Минсельхоза Александр Ткачев рассмешил Владимира Путина, сообщив об экспорте свинины в Индонезию. Об этом писала Газета.ru.