Сирия: авиация САА впервые за 13 месяцев совершила посадку на аэродроме Дейр эз-Зора
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Дамаск, 15 октября. Военная авиация сирийских правительственных войск впервые за 13 месяцев осуществила посадку на аэродроме Дейр эз-Зора. Об этом сообщает Farsnews.
Интенсивные воздушные атаки коалиции США более года назад заставили армию САР отказаться от использования стратегически важной военной базы.
Успешная наступательная операция САА при поддержке ВКС РФ в провинции Дейр эз-Зор позволила снова использовать аэропорт, пишет Farsnews.
Ранее сообщалось, что российские саперы продолжают разминирование важнейших объектов в Сирии.