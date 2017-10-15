Сирия: авиация САА впервые за 13 месяцев совершила посадку на аэродроме Дейр эз-Зора

В Избранное

дейр

Дамаск, 15 октября. Военная авиация сирийских правительственных войск впервые за 13 месяцев осуществила посадку на аэродроме Дейр эз-Зора. Об этом сообщает Farsnews.

Интенсивные воздушные атаки коалиции США более года назад заставили армию САР отказаться от использования стратегически важной военной базы.

Успешная наступательная операция САА при поддержке ВКС РФ в провинции Дейр эз-Зор позволила снова использовать аэропорт, пишет Farsnews.

Ранее сообщалось, что российские саперы продолжают разминирование важнейших объектов в Сирии.