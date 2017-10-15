Песков отреагировал на сообщения о встрече Путина с Собчак

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Москва, 15 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию СМИ о якобы имевшей место встрече Владимира Путина и Ксении Собчак.

Песков отметил, что Кремль никак не комментирует сообщения СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ксения Собчак встретилась с Путиным, чтобы взять у него интервью для фильма про ее отца, напоминает Газета.ru.

Накануне Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече Владимира Путина с делегацией КНДР.