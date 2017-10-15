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Политика
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Украина
Кравчук: В существующем виде Украина вряд ли сохранится
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    Кравчук: В существующем виде Украина вряд ли сохранится

    0:07  15 Октября 2017
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    Кравчук: В существующем виде Украина вряд ли сохранится

    Киев, 15 октября. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в своем нынешнем виде Украина вряд ли сохранится. Такое мнение он высказал в эфире парламентского канала «Рада».

    По мнению Кравчука, Украина, вероятнее всего, преобразуется в федерацию или конфедерацию. Людям следует быть готовыми к переменам, считает политик. Он добавил, что до Майдана территория страны была единой. 

    Кравчук отметил также, что Украине нужно было меняться раньше. Однако неповоротливость политической элиты и ее незрелость заставили народ браться за изменения самостоятельно.

    «Это и привело к войне и дальнейшим кровавым событиям»,  — заключил первый украинский президент. И с каждым днем последствия политического кризиса все тяжелее, - заключил первый президент Украины.

    Ранее СМИ заподозрили Украину в поставках оружия боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #кравчук #федерация #изменения #конфедерация
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