Сирия: Российские саперы продолжают разминирование жизненно важных объектов САР

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Дамаск, 14 октября. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных Сил России продолжают работы по разминированию жизненно важных объектов на территории Сирийской Арабской Республики. О подробностях проводимых мероприятий рассказал генерал-лейтенанта Кураленко.

Из его доклада следует, что за сутки российские саперы разминировали 74 здания в Дейр эз-Зоре, проверив 31 гектар местности. Было уничтожено более 1700 взрывоопасных объектов.

Кроме того, представители России продолжают переговоры с незаконными вооруженными формированиями о присоединению к миру. Продолжает свою работу и центр по примирению враждующих сторон в САР.

В поселении Адра провинции Дамаск восстановлен завод, специализирующийся на производстве кабельных изделий, отметил в своем докладе генерал-лейтенант Кураленко.

Накануне сообщалось о бомбардировках мирных жителей коалицией США в Ракке.