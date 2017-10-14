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Сирия: Российские саперы продолжают разминирование жизненно важных объектов САР
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    Сирия: Российские саперы продолжают разминирование жизненно важных объектов САР

    23:41  14 Октября 2017  /обновлено: 0:10  15 Октября 2017
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    Сирия: Российские саперы продолжают разминирование жизненно важных объектов САР

    Дамаск, 14 октября. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных Сил России продолжают работы по разминированию жизненно важных объектов на территории Сирийской Арабской Республики. О подробностях проводимых мероприятий рассказал генерал-лейтенанта Кураленко.

    Из его доклада следует, что за сутки российские саперы разминировали 74 здания в Дейр эз-Зоре, проверив 31 гектар местности. Было уничтожено более 1700 взрывоопасных объектов.

    Кроме того, представители России продолжают переговоры с незаконными вооруженными формированиями о присоединению к миру. Продолжает свою работу и центр по примирению враждующих сторон в САР.

    В поселении Адра провинции Дамаск восстановлен завод, специализирующийся на производстве кабельных изделий, отметил в своем докладе генерал-лейтенант Кураленко.

    Накануне сообщалось о бомбардировках мирных жителей коалицией США в Ракке.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сирия #сар #саперы #разминирование
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