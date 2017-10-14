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Политика
Песков отреагировал на сообщения о встрече Путина с Собчак
Политика
Путин пообщался «на ногах» с председателем парламента Ирана в кулуарах МПС
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    Путин пообщался «на ногах» с председателем парламента Ирана в кулуарах МПС

    23:21  14 Октября 2017
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    Путин пообщался «на ногах» с председателем парламента Ирана в кулуарах МПС

    Санкт-Петербург, 14 октября. Президент России Владимир Путин пообщался с председателем парламента Ирана Али Лариджани в кулуарах «на ногах» в рамках ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не уточнил содержание беседы Путина и Али Лариджани. ТАСС отмечает, что диалог состоялся непосредственно после завершения церемонии открытия ассамблеи.

    Накануне Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о встрече Владимира Путина с делегацией Северной Кореи.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #петербург #иран #встреча #али лариджани
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