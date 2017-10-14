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Путин призвал мир задуматься о послевоенном восстановлении Сирии
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    Путин призвал мир задуматься о послевоенном восстановлении Сирии

    22:34  14 Октября 2017
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    Путин призвал мир задуматься о послевоенном восстановлении Сирии

    Санкт-Петербург, 14 октября. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество задуматься над судьбой Сирии после завершения войны. Соответствующее заявление российский лидер сделал на ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге.

    Путин отметил, что лидерам государств следует задуматься о приемлемых формах и объеме помощи для Сирийской Арабской Республики. Также необходимо содействовать укреплению государственных институтов Сирии.

    Накануне Путин заявил, что Россия продолжит двигаться по пути демократического развития.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #сирия #восстановление
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