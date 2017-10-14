Марш националистов завершился в Киеве

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Киев, 14 октября. Марш националистов, приуроченный к 75-й годовщине украинской повстанческой армии (УПА1 – запрещенная в России организация) завершился в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ.

В шествии приняли участие члены радикальных организаций «Правый сектор»1 (также запрещена в РФ), ВО «Свобода» и «Национальный корпус», созданный на базе батальона «Азов». Националисты зажгли факелы, выкрикивали традиционные лозунги («Украина — прежде всего», «Слава нации, смерть врагам! и т. д.).

Следует отметить, что на Украине УПА получила статус «борцов за независимости». В России это решение неоднократно критиковали, обращая внимание на подъем неонацизма на Украине.

Накануне неустановленные лица облили красной краской памятник УПА в Киеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.