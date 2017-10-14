Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Песков опроверг информацию о встрече Путина с делегацией КНДР
Россия
Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

    21:56  14 Октября 2017
    254

    Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

    Москва, 14 октября. Четверо сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», готовившие теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале. Об этом сообщили в центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Отмечается, что органы безопасности при участии МВД вскрыли и пресекли противоправную деятельность сторонников ИГИЛ1. Задержания произошли 13-го и 14-го октября в Москве и Махачкале, уточнили правоохранители. Сообщается также, что подозреваемые дают признательные показания.

    Накануне СМИ сообщили о полном освобождении Ракки от сил «Исламского государства»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #игил #махачкала #задержания
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 4680

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5064

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6065

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        77552

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24708
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        21:56   14 Октября 2017
        254
        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        19:07   14 Октября 2017
        134
        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        18:58   14 Октября 2017
        92
        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35   14 Октября 2017
        4690