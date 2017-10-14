Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале
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Москва, 14 октября. Четверо сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», готовившие теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале. Об этом сообщили в центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что органы безопасности при участии МВД вскрыли и пресекли противоправную деятельность сторонников ИГИЛ1. Задержания произошли 13-го и 14-го октября в Москве и Махачкале, уточнили правоохранители. Сообщается также, что подозреваемые дают признательные показания.
Накануне СМИ сообщили о полном освобождении Ракки от сил «Исламского государства»1.
1 Организация запрещена на территории РФ.