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Сирия, 14 октября. МИД Сирии потребовало от Турции вывести войска с территории Идлиба. В результате обстрела «Тахрир Аш-Шам» на севере Хомса погибли мирные жители. Демонстрации мирных жителей против «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям радикалов близ городов Аль-Ганто и Талль-Бисса к северу от Хомса; потеряли одного из офицеров САА в боях с ИГ1 в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: предприняло попытку теракта недалеко от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает столкновения с САА в районе Восточной Гуты Дамаска; обстреляла мирные деревни Джабурин, Кани Аль-Асы и Акрад Ад-Дасиния на севере Хомса; заявляет, что группа солдат САА погибла на севере Хамы.

Курды: захватили склад боеприпасов ИГ в районе Аль-Нахда в городе Ракка; заняли населенные пункты Харба, Аль-Хуссейния и Маркада на юге провинции Хасака.

Международная коалиция: заявила о том, что направит в Ракку гуманитарную помощь.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировок вооруженной оппозиции «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» в кварталах Айн-Тарма и Джобар, а также в районе населенного пункта Замалка на северо-востоке Дамаска. Об этом сообщают военные источники в социальной сети Twitter (Motawasset) и (newsyarmouk). Никаких данных о потерях со стороны боевиков пока не поступало.

Тем временем в городе Кафр Батна, также расположенном в районе Восточной Гуты, прошла демонстрация мирных жителей против произвола антиправительственной организации «Файлак Ар-Рахман». Как сообщает агентство новостей Damascus Now, главными участниками протеста выступили матери молодых людей, незаконно заключенных в тюрьмы формирования.

Провинция Хомс

Информационное агентство Damascus Now сообщает об очередных обстрелах со стороны радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам» на севере провинции Хомс. Под ударами исламистов в деревнях Джабурин, Кани Аль-Асы и Акрад Ад-Дасиния погибли по меньшей мере двое мирных жителей, еще трое человек получили ранения. В свою очередь, правительственные войска открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков на окраине населенных пунктов Аль-Ганто и Талль-Бисса, передает Telegram-канал (NRVR11). Данные о нанесенном «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** уроне в настоящий момент формируются.

Провинция Дейр эз-Зор

Стало известно, что один из офицеров Сирийской арабской армии (САА) по имени Мохаммед Фаиз Нассар погиб в бою с террористами «Исламского государства»1 в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник в Telegram (SRNN2011). О подробностях случившегося не сообщается. Напомним, правительственные подразделения при поддержке российской авиации ведут крупномасштабную освободительную операцию в провинции. После полудня еще один оплот террористической группировки — город Меядин — был зачищен от радикалов ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Министерство иностранных дел Сирии потребовало от Турции вывести войска с территории провинции Идлиб, сообщает Twitter-канал (C_Military1). По словам представителей сирийского МИДа, присутствие турецких подразделений на территории независимой Сирии является вопиющим нарушением суверенитета САР и пренебрежением к международному праву. Согласно заявлению представителей МИД, турецкая агрессия не имеет отношения к достигнутым в ходе астанинских переговоров соглашениям. Напомним, сегодня утром новый конвой турецких войск перешел сирийско-турецкую границу.

Провинция Ракка

Как сообщает военный источник в сети Twitter (afarinmamosta), курдские отряды захватили хранилище с оружием и боеприпасами, принадлежавшее террористам «Исламского государства, в районе Аль-Нахда в административном центре провинции. Ранее сообщалось, что Демократические силы Сирии**** (SDF) захватили квартал после двух недель ожесточенных столкновений с ИГИЛовцами.

Тем временем, согласно информации новостного портала Damascus Now, представители международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, заявили о том, что завтра в Ракку будет направлен гуманитарный конвой.

Провинция Хасака

Курдский источник в соцсети Twitter (ClaudiaAlMina) сообщает о том, что бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) продвинулись на юге региона и захватили населенные пункты Харба и Аль-Хуссейния на границе между провинциями Хасака и Дейр эз-Зор. Напомним, вооруженные столкновения в данном районе отмечались на протяжении всего дня. Перестрелки противников привели к жертвам среди мирного населения.

Провинция Хама

Оппозиционный Telegram-канал (NRVR11) заявляет, что в районе населенного пункта Ат-Тейба на севере провинции Хама в результате взрыва мины, установленной исламистами вооруженной оппозиции, погибла группа военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее данная информация пока не была подтверждена официальными правительственными источниками.

Между тем боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» не прекращают вести обстрелы подконтрольных правительственным силам территорий. Так, по данным агентства новостей Haq News Agency, радикалы открыли огонь из ракетных установок «Град» по населенному пункту Талль-Сальхаб к северо-западу от столицы региона. Сведения о возможных пострадавших пока уточняются.

Ирак

К западу от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар был убит террорист «Исламского государства» на заминированном автомобиле. Как сообщает информационный портал Iraqi News, после того как боевик отказался подчиниться полиции и остановиться на одном из контрольно-пропускных пунктов на досмотр, по машине был открыт огонь на поражение. Позже в ходе осмотра выяснилось, что в транспортном средстве была установлена взрывчатка. Напомним, город был освобожден от оккупации ИГИЛ еще в 2015 году, однако время от времени радикалы ИГ предпринимают попытки нападения на позиции вооруженных сил Ирака, а также совершают теракты в Ар-Рамади, действуя подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)