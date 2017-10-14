В Избранное

Москва, 14 октября. Соединенные Штаты проводят бомбардировки жилых кварталов города Ракка одноименной провинции Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, операция коалиции во главе с США спланирована безграмотно. Ее результатом стала бомбардировка жилых кварталов и умышленное уничтожение источников воды в Ракке.

Представитель Минобороны РФ отметил, что коалиция США находится в ступоре. В то же время, сирийские правительственные войска успешно провели наступательную операцию в Меядине, освободив населенный пункт от присутствия террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, добавил Конашенков.

Накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Меядина от ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.