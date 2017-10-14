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Весь мир
Сирия: США бомбят мирных жителей в Ракке — Минобороны РФ
Весь мир
Сирия: США бомбят мирных жителей в Ракке — Минобороны РФ
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    Сирия: США бомбят мирных жителей в Ракке — Минобороны РФ

    21:37  14 Октября 2017
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    Сирия: США бомбят мирных жителей в Ракке — Минобороны РФ

    Москва, 14 октября. Соединенные Штаты проводят бомбардировки жилых кварталов города Ракка одноименной провинции Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его словам, операция коалиции во главе с США спланирована безграмотно. Ее результатом стала бомбардировка жилых кварталов и умышленное уничтожение источников воды в Ракке.

    Представитель Минобороны РФ отметил, что коалиция США находится в ступоре. В то же время, сирийские правительственные войска успешно провели наступательную операцию в Меядине, освободив населенный пункт от присутствия террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, добавил Конашенков.

    Накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Меядина от ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #минобороны рф #ракка #бомбардировка #коалиция сша
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