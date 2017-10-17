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Сирия: российские военные сопроводили первый конвой ООН в Кабун провинции Дамаск
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    Сирия: российские военные сопроводили первый конвой ООН в Кабун провинции Дамаск

    10:15  17 Октября 2017
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    Сирия: российские военные сопроводили первый конвой ООН в Кабун провинции Дамаск

    Дамаск, 17 октября. Российские военнослужащие обеспечили прохождение гуманитарного конвоя, направленного в Сирию по линии ООН, в населенный пункт Кабун.

    Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечили безопасность гуманитарного конвоя, предоставленного Международным комитетом Красного Креста, Сирийским Арабским Красным Полумесяцем и Организацией Объединенных Наций. Отмечается, что это первый гумконвой, прибывший в Кабун провинции Дамаск по линии ООН.

    Местные жители получили консервы, муку, продовольственные наборы, предметы первой необходимости, одеяла, теплую одежду и кухонные принадлежности. Была организована раздача горячей пищи для 1500 мирных жителей. Общий весь гуманитарного груза составил 30 тонн. В составе колонны двигались пять грузовых автомобилей.

    Сирия: российские военные сопроводили первый конвой ООН в Кабун провинции Дамаск

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #оон #дамаск #гумконвой
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