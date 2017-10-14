Путин: Россия будет двигаться по пути демократического развития

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Москва, 14 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия продолжит движение по пути демократического развития.

Выступая на 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, российский лидер отметил необходимость усиления авторитета законодательной власти.

По словам Путина, Конституция России закрепляет важнейшие полномочия за парламентом. Глава государства напомнил, что через год Основной Закон РФ встретит 25-летний юбилей.

Накануне сообщалось о встрече Владимира Путина и Ксении Собчак.