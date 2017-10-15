Сирия новости 15 октября 07.00: ИГ готовит контратаку в Дейр эз-Зоре, боевики ИГ из Франции отказались уйти из Ракки

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Сирия, 15 октября. Представители МИД САР потребовали немедленного вывода войск Турции с территории провинции Идлиб. Боевики ИГ1 родом из Франции отказались от предложения курдов эвакуироваться из Ракки. Отряды «Джебхат ан-Нусры»*** продолжают вести активные наступательные действия на северо-востоке Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под обстрелами со стороны боевиков «Джебхат ан-Нусры» недалеко от города Маан; зафиксировали работу израильских спецслужб в провинции Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): готовит контратаку с целью снять осаду с подконтрольных районов на левом берегу Евфрата к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): пытается захватить населенный пункт Аш-Шакусия в провинции Хама и для этого перебросила в регион около ста террористов из соседнего Идлиба.

Курды: пытались договориться с французским отрядом боевиков ИГ в Ракке о добровольной эвакуации с территории города; незаконно арестовали нескольких бойцов проасадовского иранского ополчения на линии соприкосновения с САА в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в районе Дамаска Джобар и в пригороде Айн Тарма, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Deir ez-Zor 24, произошли боевые столкновения между террористами ИГ и бойцами САА в окрестностях деревни Бокрус к северу от города Аль-Маядин.

Бои между террористами ИГ и правительственными войсками продолжаются на восточных окраинах города Аль-Маядин, сообщает информационное агентство Deir ez-Zor 24.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@watanisy) один из источников, войска Башара Асада при поддержке ВКС РФ освободили деревню Сальхия к востоку от города Дейр эз-Зор.

Местные жители освобожденного при поддержке ВКС РФ города Хатла, расположенного на левом берегу Евфрата недалеко от Дейр эз-Зора, сообщили о том, что главари ИГИЛ готовят контратаку позиций Сирийской арабской армии (САА) в этом районе. По оценкам военных экспертов, в нападении могут принять участие до 50 террористов и несколько смертников на «джихад-мобилях». Боевики будут пытаться снять осаду и вывести свои отряды к поселку Эль-Бсера, где, как предполагается, будет готовиться новый район усиленной обороны. По данным DeirEzzor24, исламисты уже начали вести обстрелы опорных пунктов армии САР вблизи Хатлы.

Между тем все большее число боевиков покидает позиции недалеко от населенного пункта Маррат. Теперь здесь насчитывается всего около 60 террористов. В целом, передают местные активисты, отмечается заметное снижение уровня боевого духа в рядах ИГ в этом районе. Предполагается, что это связано с очередным военным достижением российских ВКС и САА. Напомним, накануне союзники освободили город Меядин, находящийся на юго-востоке от столицы провинции.

Провинция Идлиб

По информации Damascus Now, полевые командиры турецких подразделений, вступивших на территорию сирийской провинции Идлиб, создают новое незаконное вооруженное формирование под названием «Джебхат Тахрир Сурия», в которое уже вошли несколько местных группировок, отделившихся от террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Численность данной протурецкой коалиции будет равна примерно 300 бойцам. Предполагается, что они будут действовать, прежде всего, в районе приграничных населенных пунктов Атма, Ад-Дана и Дар Таза в целях обеспечения беспрепятственно ввода новых подразделений армии Турции на территорию Сирии.

При этом представители министерства иностранных дел САР потребовали, чтобы Анкара незамедлительно вывела свои войска из арабской республики, передает «Вестник Дамаска». Внешнеполитическое ведомство Сирии осудило действия Турции, назвав их неприкрытым посягательством на независимость и территориальную целостность суверенного государства.

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства Raqqa 24, как минимум 4 человека погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства заложенного террористами ИГ в городе Ракка.

Возросло напряжение между бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) и иранскими войсками после того, как курды арестовали несколько солдат ВС Ирана в населенном пункте Шанан.

Согласно информации новостного центра Aleppo24, шестеро боевиков ИГИЛ французского происхождения отказались от предложения командования курдских Сирийских демократических сил (SDF)**** покинуть Ракку и направиться в сторону Дейр эз-Зора, где продолжается антитеррористическая кампания сирийских войск и ВКС РФ. Напомним, недавно ряд СМИ заявили о том, что административный центр был полностью зачищен от ИГ после более чем четырех месяцев штурма. Однако позже местные активисты опровергли эту информацию, отметив, что в городе по-прежнему действуют узбекские отряды группировки, отказавшиеся пойти на соглашение с коалицией США и эвакуироваться.

Местный портал Raqqa24 сообщает, что на линии соприкосновения между SDF и союзниками правительственных войск САР к юго-востоку от столицы провинции значительно возросла напряженность. Отмечается, что в ближайшее время возможны вооруженные стычки. Ситуация осложнилась после того, как бойцы «Демократических сил» незаконно задержали нескольких иракских бойцов, выступающих на стороне армии Башара Асада, рядом с населенными пунктами Укайриша и Шанан.

Провинция Хама

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают вести активные боевые действия в северо-восточной части провинции Хама. Согласно закрытым Telegram-каналам террористической группировки, главари рассчитывают в ближайшие дни захватить населенный пункт Аш-Шакусия и затем продолжить продвижение на северо-восток вплоть до поселения Айн аз-Зарка. Кроме того, боевики открыли минометный огонь по колонне правительственных сил в районе деревни Кубейбат Абу Аль-Худа, расположенной недалеко от города Маан. Эта информация, однако, пока не получила официального подтверждения.

По данным источников «Ан-Нусры» в сети Twitter, главари перебросили на северо-восток региона дополнительные отряды боевиков из соседней провинции Идлиб. К линии соприкосновения с правительственными силами САР были передислоцированы семь бандгрупп общей численностью до ста бойцов.

Провинция Эль-Кунейтра

Представители спецслужб Израиля были вновь замечены в юго-западной части арабской республики, на этот раз — в провинции Эль-Кунейтра. Информацию об этом опубликовал на своей странице в Twitter (@MIG29_) военный источник. Согласно его сведениям израильские военные инструкторы ведут подготовку около 500 боевиков сирийских незаконных формирований вблизи населенного пункта Джуббата Эль-Хашаб. Их цель — поддержание нестабильности в регионе и противодействие правительственной армии Сирии. Предполагается, что подконтрольные Тель-Авиву группировки могут ударить по позициям САА близ прифронтового города Хадер уже к концу месяца.

Напомним, ранее сообщалось о деятельности израильских спецслужб в соседней провинции Даръа, где так же, как и в Эль-Кунейтре, в соответствии с соглашением о создании зон деэскалации в июле этого года был установлен режим тишины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)