Минобороны РФ сообщило о полном освобождении от ИГ сирийского Меядина

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Москва, 14 октября. Спикер Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении сирийского Меядина от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 при поддержке ВКС РФ.

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил об освобождении от террористов ИГ сирийского Меядина на фоне ступора, в котором находится возглавляемая США антитеррористическая коалиция в Ракке.

«Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГИЛ1 на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США «международная коалиция», увязшая в Ракке», — сказал спикер Минобороны.

По словам Конашенкова, США используют методы ковровых бомбардировок жилых кварталов в Ракке, что приводит к уничтожению источников водоснабжения города. Спикер подчеркнул, что данные меры не принесли ничего кроме «многотысячных жертв «освобождаемого» населения и ярких примеров безграмотного планирования военной операции».

Ранее сообщалось, что саперы сирийской армии начали проводить разминирование Меядина. Напомним, что авиагруппа ВКС РФ поддерживает сирийскую армию в борьбе против ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.