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Весь мир
Сирия: США бомбят мирных жителей в Ракке — Минобороны РФ
Новости Сирии
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении от ИГ сирийского Меядина
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    Минобороны РФ сообщило о полном освобождении от ИГ сирийского Меядина

    20:27  14 Октября 2017  /обновлено: 21:29  14 Октября 2017
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    Минобороны РФ сообщило о полном освобождении от ИГ сирийского Меядина

    Москва, 14 октября. Спикер Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении сирийского Меядина от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 при поддержке ВКС РФ. 

    Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил об освобождении от террористов ИГ сирийского Меядина на фоне ступора, в котором находится возглавляемая США антитеррористическая коалиция в Ракке. 

    «Успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГИЛ1 на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США «международная коалиция», увязшая в Ракке», — сказал спикер Минобороны. 

    По словам Конашенкова, США используют методы ковровых бомбардировок жилых кварталов в Ракке, что приводит к уничтожению источников водоснабжения города. Спикер подчеркнул, что данные меры не принесли ничего кроме «многотысячных жертв «освобождаемого» населения и ярких примеров безграмотного планирования военной операции».

    Ранее сообщалось, что саперы сирийской армии начали проводить разминирование Меядина. Напомним, что авиагруппа ВКС РФ поддерживает сирийскую армию в борьбе против ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #минобороны рф
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