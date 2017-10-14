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Молодежь ЛНР, ДНР и Украины встретится на Всемирном форуме в Сочи
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Молодежь ЛНР, ДНР и Украины встретится на Всемирном форуме в Сочи
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    Молодежь ЛНР, ДНР и Украины встретится на Всемирном форуме в Сочи

    20:00  14 Октября 2017
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    Молодежь ЛНР, ДНР и Украины встретится на Всемирном форуме в Сочи

    Донецк, 13 октября. Делегация из ДНР и ЛНР в пятницу отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    130 представителей Донецкой и 50 человек из Луганской народной республики будут представлять миру Донбасс. Всемирный фестиваль молодежи – это огромная площадка для дискуссий и реализации разного рода проектов с возможностью вывести их на международный уровень.

    «Отбор происходил организаторами Всемирного фестиваля молодежи. Ребята регистрировались в электронной системе, а после проходили собеседование. Таким образом мы отобрали команду. Этот фестиваль – это огромное количество спортивных, культурных и образовательных мероприятий, большая площадка для дискуссий и возможность презентовать нашу республику. Там будут все условия для самореализации молодежи со всего мира», — рассказал заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Алексей Ярош.

    Участие в подобного рода фестивале — это большая честь для представителей разных стран, ведь у них будет возможность пообщаться с мотивационным оратором Ником Вуйчичем, генеральным директором Всемирного фонда защиты дикой природы Марко Ламбертини, директором по внешней политике «Гугл» Авни Дороном, писателем Фредериком Бегбедером и, как обещают организаторы, даже с Сергеем Лавровым.

    Отметим, что на фестивале будет присутствовать также молодежь Украины. Руководитель ОО «Молодая республика» Никита Киосев выразил надежду на то, что после фестиваля ребята из Украины привезут в страну правду о том, что происходит в Донбассе, рассказанную непосредственно очевидцами.

    «Конечно, хочется посетить место, где молодежь консолидируется, познакомиться с ребятами из других стран… Думаю, было бы интересно провести какие-то дискуссии на тему мира. Под этой темой, естественно, затронутся и сегодняшние проблемы Донбасса», — заявила глава южного округа ОО «Молодая республика» Галина Кривенко.

    Фестиваль будет проходит с 14 по 22 октября. За неделю делегаты намерены плодотворно поработать над возможными международными проектами. В конечном итоге, программа фестиваля нацелена именно на объединение молодежи со всех стран мира.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #днр #украина #лнр #сочи
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