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Ученые назвали новую дату, когда астероид-убийца врежется в Землю
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    Ученые назвали новую дату, когда астероид-убийца врежется в Землю

    20:08  14 Октября 2017
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    Ученые назвали новую дату, когда астероид-убийца врежется в Землю

    Москва, 14 октября. Гигантский астероид, именуемый 2012 TC4, размером с многоэтажку промчался на минимальном расстоянии от Земли, сообщили западные астрономы. 

    Астериод размером с многоэтажный дом пронесся рядом с Землей, эксперты полагали, что расстояние между планетой и небесным телом должны было составить порядка 50 тысяч километров. По мнению западных астрономов, в следующий раз 2012 TC4 может приблизиться к планете в 2079 году.

    Некоторые считают, что астероид может столкнуться с Землей, вероятность этого события составляет 1 к 750. Космический объект занимает 13 строчку в рейтинге угроз. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #астероид
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