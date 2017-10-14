Ученые назвали новую дату, когда астероид-убийца врежется в Землю

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Москва, 14 октября. Гигантский астероид, именуемый 2012 TC4, размером с многоэтажку промчался на минимальном расстоянии от Земли, сообщили западные астрономы.

Астериод размером с многоэтажный дом пронесся рядом с Землей, эксперты полагали, что расстояние между планетой и небесным телом должны было составить порядка 50 тысяч километров. По мнению западных астрономов, в следующий раз 2012 TC4 может приблизиться к планете в 2079 году.

Некоторые считают, что астероид может столкнуться с Землей, вероятность этого события составляет 1 к 750. Космический объект занимает 13 строчку в рейтинге угроз.