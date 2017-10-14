Украинские радикалы угрожают погромами российским компаниям

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Киев, 14 октября. Радикалы предлагают начать борьбу против российских компаний, которые работают на Украине.

Лидер партии «Национальный корпус», которая была создана на базе батальона националистов «Азов», Андрей Белецкий заявил, что на Украине есть больше количество российских предприятий, которые влияют на экономику страны. По мнению националиста, они должны «убавить свой вес в экономике Украины».

Белецкий создал «черный список» компаний, который регулярно пополняется. Когда он будет окончательно сформирован, отметил националист, «Национальный корпус» перейдет к действиям.

Лидер партии сообщил, что его единомышленники не ограничатся блокированием офисов компаний и силовыми акциями, националисты планируют воздействовать на неугодные им предприятия на законодательном уровне.

«Но, безусловно, мы не отказываемся и от прямого действия, такого, как было во время кампании против российских государственных банков в Украине», - сказал Белецкий.

Ранее сообщалось, что украинские националисты неоднократно устраивали акты вандализма против филиалов российских банков.