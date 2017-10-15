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Сирия, 15 октября. Город Меядин в Дейр эз-Зоре был зачищен от ИГИЛ1 силами САА и российских ВКС. РФ доставила гуманитарную помощь на север провинции Хомс. 35 радикалов «Ан-Нусры»*** и ИГИЛ были уничтожены в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА в районе Меядина в провинции Дейр эз-Зор; проводили боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям боевиков близ города Талль-Бисса на севере провинции Хомс; совместно с ВКС РФ освободили город Меядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора; противостояли «Ан-Нусре»*** в районе Даръа Аль-Балад.

«Исламское государство»: вело бои с САА в районе населенного пункта Аль-Балюм к северо-западу от Меядина в провинции Дейр эз-Зор; потеряло 24 боевика в боях с «Ан-Нусрой» на северо-востоке Хамы; попыталось организовать теракт на севере провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела взаимные обстрелы с курдами в северной части Алеппо; потеряла танк в столкновениях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла жилой район Аль-Аббасин в Дамаске; задержала нескольких неизвестных в Восточном Каламуне в провинции Дамаск; попала под обстрел САА к югу от Алеппо; лишилась 11 исламистов с боях с ИГ1 в провинции Хама.

Курды: захватили квартал Аль-Нахда в городе Ракка; заняли два населенных пункта на юге Хасаки.

Провинция Дамаск

Город Дамаск вновь подвергся артиллерийским ударам со стороны радикалов вооруженной оппозиции, базирующихся в Восточной Гуте Дамаска. Как передавал новостной портал Damascus Now, под обстрелом на этот раз оказался мирный район Аль-Аббасин, в результате чего двое детей пострадали. В качестве ответных действий силы САР открыли огонь по опорным пунктам «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Ан-Нусры»1, с позиций которых был проведен обстрел.

Тем временем на восточных склонах гор Каламун в городе Ар-Рухейба боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» арестовали нескольких человек, подозреваемых в подготовке покушения на одного из лидеров группировки — Абу Аль-Араба. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (ammarjohmani). О том, к какому антиправительственному формированию относились обвиняемые, ничего неизвестно.

Провинция Алеппо

Демократические силы Сирии**** (SDF) и протурецкие радикалы Сирийской свободной армии (ССА) продолжили вести взаимные обстрелы в северной части провинции. Согласно информации агентства новостей Al Manar News, вооруженные столкновения отмечались недалеко от населенного пункта Самъан. Никаких данных о потерях сторон до сих пор не поступало.

К югу от столицы региона фиксировалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Как передавал информационный портал Akhbar Alaan, под обстрелом сил САР оказались военные объекты «Ан-Нусры» в районе деревни Косния.

Провинция Хомс

Гражданские лица, проживающие на оккупированных исламистами территориях к северу от Хомса, получили наборы с продовольствием от российского Центра по примирению враждующих сторон. По данным информагентства Al Masdar News, гуманитарный груз распределили среди 1500 мирных жителей. Кроме того, всем нуждающимся была оказана медицинская помощь.

Между тем в ответ на обстрелы со стороны радикалов антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» военные самолеты сирийских ВВС провели боевые вылеты недалеко от городов Аль-Ганто и Талль-Бисса, атаковав командные пункты боевиков, сообщал информационный портал Origin News.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки город Меядин, считавшийся неофициальной столицей «Исламского государства»1, был полностью освобожден от радикалов террористической группировки силами Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС. Саперы САА начали разминирование территорий. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, большая часть боевиков ИГ покинула город под натиском ВКС РФ еще до того, как он был осажден.

Столкновения между силами Башара Асада и террористами ИГ отмечались в районе населенного пункта Аль-Балюм северо-западнее ключевого города. Авиаударам военных самолетов ВВС Сирии также подверглись укрепрайоны ИГИЛовцев близ деревень Аль-Салихия, Аль-Жанина и Шакра Аль-Хисан недалеко от столицы региона, передавал военный источник на своей странице в Twitter (obaidahalabdull).

Провинция Даръа

Подтвердилась информация подконтрольного ИГИЛ агентства новостей «Аль-Амак», о том, что танк Сирийской свободной армии (ССА) был ликвидирован в ходе столкновений с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции. Об этом сообщал Twitter-канал (azqnj). Во второй половине дня, несмотря на потери, боевики ССА вновь открыли огонь по укрепрайонам ИГИЛовцев, передавал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

По данным Twitter-канала (abozed9926), на юге столицы провинции в районе Даръа Аль-Балад продолжились перестрелки между радикалами «Ан-Нусры» и правительственной армией.

Провинция Идлиб

Еще одна партия турецких солдат вошла на территорию Сирии. Агентство новостей Damascus Now сообщало о том, что более 150 бойцов вооруженных сил Сирии прибыли в район населенного пункта Кафр Лосин в Идлибе.

Представители МИД Сирии выступили с заявлением о том, что присутствие подразделений армии Турции на территории провинции является ни чем иным, как нарушением границ суверенного государства, и противоречит условиям соглашения, достигнутого в ходе переговоров между Москвой, Анкарой и Тегерном в Астане.

Провинция Ракка

Курдские части еще немного продвинулись в административном центре региона. Как передавал военный источник в сети Twitter (ClaudiaAlMina), под контроль Сирийской демократической армии (SDF) перешел квартал Аль-Нахда, а также склад боеприпасов ИГ. Кроме того, в результате ожесточенных боев 23 радикала «Исламского государства» были уничтожены.

Поступали сообщения о том, что около сотни террористов покинули город после того как добровольно сдались курдам. Никаких сведений о местонахождении ИГИЛовцев все еще не поступало. Местные активисты уверены, что боевики выехали в направлении провинции Дейр эз-Зор, для того чтобы присоединиться к своим отрядам и выступить против сирийской армии. Напомним, Вашингтон, оказывающий курдам поддержку, заинтересован в установлении контроля над нефтяными и газовыми полями Дейр эз-Зора.

Провинция Хама

Исламисты коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» продолжили вести бои с террористами «Исламского государства» за утраченные ранее территории, находящиеся к северо-востоку от административного центра провинции. Как сообщало информационное агентство Damascus Now, в ходе вооруженных столкновений обе стороны понесли потери в живой силе. ИГИЛовцы уничтожили 11 боевиков «Ан-Нусры» и, со своей стороны, потеряли 24 террориста.

К северу от Хамы продолжились взаимные обстрелы между радикалами «Тахрир Аш-Шам» и правительственными силами. В результате артиллерийских ударов САА были ликвидированы как минимум семь исламистов. Поддержку сирийским войскам оказывали военные самолеты ВКС РФ, передавал новостной портал Haq News Agency.

Провинция Хасака

На юге провинции на протяжении всего дня разворачивались бои между курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF) и террористами «Исламского государства». Как передавало агентство новостей Akhbar Alaan, наиболее ожесточенные столкновения произошли вблизи населенного пункта Маркада. На поле боя, подорвавшись на мине ИГИЛовцев, погиб мирный житель. Тем не менее курдам удалось занять населенные пункты Харба и Аль-Хуссейния, расположенные вблизи границы с Дейр эз-Зором.

Еще один человек из числа гражданского населения был убит в деревне Кана в результате обстрела со стороны служащих курдской полиции «Асайиш». Согласно данным информационного портала Al Khabour, курды открыли огонь по группе людей, бежавших из города.

Ирак

Несколько боевиков «Исламского государства» были обнаружены и уничтожены Силами народной мобилизации неподалеку от недавно освобожденного Ширката в северной части провинции Салах Эд-Дин. Как сообщало информационное агентство Iraqi News, боевики намеревались совершить теракт в городе, некоторым из них удалось скрыться. Также поступала информация о том, что пять террористов-смертников ИГ были уничтожены в районе населенного пункта Аль-Синия, одного из радикалов отрядам «Хашд Аш-Шааби» удалось захватить в плен.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)