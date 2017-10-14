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Происшествия
В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли 40 человек
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    В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли 40 человек

    19:32  14 Октября 2017
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    В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли 40 человек

    Могадишо, 14 октября. В столице Сомали произошел взрыв, по данным агентства «Синьхуа», его жертвами стали по меньшей мере 40 человек.

    Ранее сообщалось о двадцати погибших при взрыве в Могадишо. СМИ отмечают, что жертвами стали в основном мирные жители. Правоохранительные органы оцепили место взрыва, выясняются обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел возле гостиницы в районе Ходан — неизвестные подорвали грузовой автомобиль. 

    В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли 40 человек

    Автор: Ирина Селезнева
    #взрыв #сомали
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