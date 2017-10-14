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Весь мир
Сирия: США бомбят мирных жителей в Ракке — Минобороны РФ
Новости Сирии
Сирия и ВКС РФ освободили полстраны, пока США зачищают Ракку: слухи о взятии города не подтвердились
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    Сирия и ВКС РФ освободили полстраны, пока США зачищают Ракку: слухи о взятии города не подтвердились

    21:21  14 Октября 2017
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    Курды

    Накануне некоторые западные и арабские СМИ, в том числе телеканал Al Arabiya, сообщили о том, что город Ракка наконец полностью зачищен от боевиков «Исламского государства»1 в результате масштабной операции курдских формирований и сил международной коалиции во главе с США. Однако сегодня окончательно стало понятно, что эта информация не соответствует действительности.

    Об этом сообщили местные активисты из организации под названием «Ракку тихо режут». Согласно их данным, часть террористов ИГ1, преимущественно сирийцы, действительно, покидают город. Сведения об этом также были обнародованы новостным Twitter-каналом (@AFP). Предполагается, что эвакуация проводится в соответствии с договоренностями, достигнутыми между представителями террористической группировки и проамериканской коалиции. Тем не менее, подчеркивают местные источники, в Ракке по-прежнему действуют отряды исламистов, отказавшиеся покидать свою бывшую «столицу». Эти группы ИГИЛ1, решившие продолжать сопротивление, состоят в основном из выходцев из СНГ — прежде всего, из Узбекистана. Удары ВВС США и их союзников в черте города продолжались прошлой ночью, однако к утру в небе над административным центром региона остались только беспилотники.

    Карта военных действий — Ракка

    Представители коалиции Соединенных Штатов, комментируя ситуацию вокруг Ракки, опровергли информацию о попытках вести переговоры с иностранными боевиками и подчеркнули, что не дадут им выйти из города без боя. При этом в командовании Отрядов народной самообороны (YPG) заявили, что за последнюю ночь курдским отрядам сдались порядка ста боевиков, однако данные об их гражданской принадлежности не уточнялись. Члены активистской организации «Ракку тихо режут» также отмечают, что сейчас в столице провинции находятся десятки автобусов и грузовиков, прибывших из местности Рафака для того, что эвакуировать террористов ИГ и часть местных жителей.

    Таким образом, сведения о взятии Ракки силами США и их союзниками оказались ложными, соответственно штурм города, который длится уже более четырех месяцев, до сих пор продолжается. Почему курдским бойцам и ВВС коалиции на протяжении столь долгого времени не удается дожать террористов ИГ, замкнутых в кольцо окружения в центральных районах административного центра? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    ВВС США

    Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту ФАН назвал сразу ряд причин — почему кампания по захвату Ракки тянется еще с начала лета и буксует почти на каждом этапе.

    «Эта операция изначально носила хаотичный характер и была довольно плохо спланирована. Со стороны США было больше декларативных заявлений, нежели серьезных организованных действий. Кроме того, были плохо скоординированы действия вооруженных формирований курдов и авиационных сил западной коалиции. Соответственно, у них не получилось активной и динамичной операции, она была размазана во времени, по рубежам и задачам, которые постоянно плавали и четко не выполнялись. При этом Соединенные Штаты чрезмерно торопились известить мир о том, что они якобы успешно воюют с ИГИЛ, а западные СМИ пытались выдать желаемое за действительное».

    Бои в Ракке

    С целью как можно скорей предстать в глазах международного сообщества героем и борцом с терроризмом, а также помешать планам своих настоящих врагов — сирийской армии и российских ВКС — Вашингтон не раз шел на соглашения с террористами. Так, представители спецслужб США выпускали боевиков из Ракки и направляли их в районы, где с отрядами ИГ активно борются правительственные войска САР и российская авиация. В последнее время исламистов передислоцировали в провинцию Дейр эз-Зор, отмечает Андрей Кошкин. Соответственно, вполне возможно, что покинувшие свою бывшую «столицу» боевики ИГИЛ вскоре придут на помощь своим соратникам в противостоянии с армией САР на востоке страны.

    «У американских спецслужб есть замысел вытеснить значительную часть боевиков в сторону Дейр эз-Зора, чтобы увеличить натиск сопротивления террористов против правительственных войск Сирии. Более того, они договаривались с ИГ о сдаче позиций курдам без боя. Однако, очевидно, что исламисты не всегда готовы идти навстречу коалиции США. Именно поэтому и сложилась такая странная и непонятная обстановка в Ракке, а операция так затянулась».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор #ракка
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