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Москва, 14 октября. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов заявил, что дипломаты РФ рассчитывают вывести отношения с Великобританией на позитивный вектор.

Владимир Титов подчеркнул, что данные договоренности могут быть достигнуты в ходе визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву. В первую очередь, подчеркнул Титов, диалог будет направлен на нормализацию российско-британских отношений без каких-либо искусственных увязок и оговорок.

Представитель министерства внутренних дел России уверен, что встреча в Москве послужит шагом к переводу отношений на позитивный вектор по двусторонним делам, однако многое все же зависит от британских партнеров, подчеркнул Титов.