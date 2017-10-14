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МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень
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    МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

    18:58  14 Октября 2017  /обновлено: 19:38  14 Октября 2017
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    МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень - Титов

    Москва, 14 октября. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов заявил, что дипломаты РФ рассчитывают вывести отношения с Великобританией на позитивный вектор.

    Владимир Титов подчеркнул, что данные договоренности могут быть достигнуты в ходе визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву. В первую очередь, подчеркнул Титов, диалог будет направлен на нормализацию российско-британских отношений без каких-либо искусственных увязок и оговорок.

    Представитель министерства внутренних дел России уверен, что встреча в Москве послужит шагом к переводу отношений на позитивный вектор по двусторонним делам, однако многое все же зависит от британских партнеров, подчеркнул Титов.

    МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень - Титов

    Автор: Алексей Громов
    #великобритания #мид рф #борис джонсон #владимир титов
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