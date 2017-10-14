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Дожить до китайских лет: врачи КНР завезут в Россию лучшее из своей медицины
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    Дожить до китайских лет: врачи КНР завезут в Россию лучшее из своей медицины

    19:03  14 Октября 2017
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    Дожить до китайских лет: врачи КНР завезут в Россию лучшее из своей медицины

    Россия приняла у себя первый фестиваль традиционной китайской медицины с участием китайских и российских врачей, который состоялся в минувший четверг, 12 октября, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. О секретах китайского долголетия, которые могут пригодиться русскому народу, на площадке Российско-Китайского бизнес-парка в Петербурге рассказывали специалисты по акупунктуре, рефлексотерапии и моксотерапии.

    «Принять в Петербурге такой состав делегации по продвижению китайской традиционной медицины – это большое событие, — сказал в разговоре с ФАН генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган. – Теперь на этой площадке мы будем интенсивно развивать эти направления в России: здесь будет взаимное обучение, продвижение, обмен опытом и знаниями. Петербургские врачи и петербургские китайцы смогут на законных основаниях развивать традиционную медицину Китая».

    По мнению Чэнь Чжигана, Петербургу развитие направлений китайской культуры отлично удается: в городе действуют три федерации ушу, магазины китайского чая, рестораны китайской кухни, а новое направление китайской медицины окончательно закрепит основной туристический поток из Китая именно за городом на Неве. «Медицина – это тоже путь привлечения людей, — считает директор бизнес-парка. – Китайская медицина проверена тысячелетиями: наше население огромно благодаря ей, так что в ней точно что-то есть».

    Дожить до китайских лет: врачи КНР завезут в Россию лучшее из своей медицины

    На фестивале русские и китайцы подписали несколько соглашений, в том числе о стратегическом сотрудничестве между Российско-Китайским бизнес-парком, Всемирной федерацией сообществ акупунктуры и моксотерапии и Академией китайских медицинских наук. Впервые заявили о своем сотрудничестве китайская и российская клиники – «Яньчэн» и СМТ.

    «Это подписание – начало большого сотрудничества, — объяснил ФАН представитель российской стороны Валентин Алексеев. – Китайские врачи будут обучаться у нас, российские – в Китае. Пациенты из Китая смогут получить в Петербурге медицинское обслуживание на самом высоком уровне, а наши туристы в Китае смогут получить онлайн консультацию у наших врачей в Петербурге, прежде, чем начать лечение в китайской клинике. Языковой барьер может помешать людям чувствовать себя комфортно и уверенно, так что с помощью телемедицины мы будет объяснять пациентам, что с ними сейчас будут делать китайские врачи. Нам тоже будет очень интересно поучиться у китайских коллег, потому что китайская медицина не растеряла свой многотысячелетний опыт, при этом они привносят в свою науку все новое, учитывая предыдущий опыт».

    Акупунктуру и моксотерапию (прижигание), аурикулярную терапию, иглоукалывание, массаж, банки и кровопускание наши врачи частично уже давно переняли – все эти методы активно использовались во всех советских санаториях. Но сейчас традиционная китайская медицина может вырасти в отдельное направление врачебной практики в России. «Мы получим не просто новые знания, а увидим возможность применения их на практике, — говорит директор Академии медицинского образования им.Ф.И. Иноземцева Наталья Кощеева. — Мы планируем установить деловые контакты и развивать у себя направление китайской медицины в сфере рефлексотерапии, моксотерапии, акупунктуры. Ничто не влияет на здоровье человека так, как регуляция всех процессов в организме: чем более уравновешен человек, тем более он здоров. Исходя из этого и действует китайская медицина».

    Дожить до китайских лет: врачи КНР завезут в Россию лучшее из своей медицины

    Разницу в подходах европейских и китайских врачей попробовал объяснить коллегам Ху Цзинцин, доктор медицинских наук, директор Института фундаментальных исследований в клинической медицине при Академии наук традиционный китайской медицины. «Самая большая разница – в нашем понимании болезни, — считает китайский ученый. — Китайцы разделяют заболевания на внешние и внутренние и сначала рассматривают внутренние, в то время, как европейцы лечат внешнее. Скажем, рак европейские врачи считают проблемой одного пораженного органа, а мы – проблемой всего организма, в котором уже накопилось много проблем. Европейцы считают, что если на земле не растут деревья, то проблема в семенах, а мы – что в земле.

    Русским людям Ху Цзинцин посоветовал для сохранения здоровья заниматься восточными практиками цигун и тайцзи, а также много гулять: ходьба по паркам сейчас очень популярна у китайских пенсионеров.

    Автор: Евгения Авраменко
    #китай #петербург #медицина
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