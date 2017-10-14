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Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов
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    Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

    19:07  14 Октября 2017
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    Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

    Вашингтон, 14 октября. Бюджет России максимально подготовлен к ужесточению антироссийских санкций, и в случае необходимости стране хватит своих ресурсов, чтобы выполнить бюджетные обязательства, сказал глава финансового ведомства Антон Силуанов.

    Глава Минфина России Антон Силуанов прокомментировал вопрос о готовности страны к возможным ужесточениям антироссийских санкций. 

    «Инвесторы спрашивают, как Россия будет реагировать в случае изменения санкционного режима. Я скажу, что мы максимально что могли, то сделали. Мы снижаем дефицит бюджета, основываясь на том, что в случае изменения каких-то внешних ограничений мы сможем основываться на своих собственных ресурсах», — сказал российский министр. 

    Силуанов выразил надежду на то, что подход по санкционному вопросу будет разумным. Он также отметил, что не обсуждал экономические ограничения в отношении России с американским коллегой. Напомним, что в США проходит форум МВФ, в котором принимает участие делегация РФ.

    Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #силуанов
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