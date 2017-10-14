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Россия
Опубликовано видео реакции Путина на заявление Ткачева об Индонезии
Россия
Опубликовано видео реакции Путина на заявление Ткачева об Индонезии
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    Опубликовано видео реакции Путина на заявление Ткачева об Индонезии

    18:31  14 Октября 2017
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    Опубликовано видео реакции Путина на заявление Ткачева об Индонезии

    Москва, 14 октября. В Глобальной Сети появилось видео реакции президента России Владимира Путина на заявление министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

    Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев во время своего доклада допустил небольшую оплошность, которая рассмешила Владимира Путина. Ткачев отметил, что Германия поставляет большое количество свинины в Корею, Японию, Китай и Индонезию.

    Владимир Путин отметил, что Индонезия является мусульманской страной и свинину там не едят. Александр Ткачев поправился, сказав: «Южная Корея… Какая разница. Будут есть!».

    Автор: Алексей Громов
    #владимир путин #александр ткачев #индонезия #свинина
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