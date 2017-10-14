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Россия
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Происшествия
Школьники на мотоцикле врезались в дерево в Оренбургской области
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    Школьники на мотоцикле врезались в дерево в Оренбургской области

    18:37  14 Октября 2017
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    Школьники на мотоцикле врезались в дерево в Оренбургской области

    Оренбург, 14 октября. Два подростка получили травмы после ДТП в Оренбургской области: мальчики врезались в дерево на мотоцикле на большой скорости.

    Два мальчика в возрасте 13 и 15 лет получили травмы различной степени. Один из мальчиков незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. Другой — отказался от госпитализации. Установлено, что школьники не справились с управлением мотоцикла, вылетели с проезжей части и врезалась в дерево.

    Инцидент произошел на улице Заречной села Степановка Оренбургской области. В настоящее время проводится проверка по факту аварии, сообщает УМВД по Оренбургской области. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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