Школьники на мотоцикле врезались в дерево в Оренбургской области

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Оренбург, 14 октября. Два подростка получили травмы после ДТП в Оренбургской области: мальчики врезались в дерево на мотоцикле на большой скорости.

Два мальчика в возрасте 13 и 15 лет получили травмы различной степени. Один из мальчиков незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. Другой — отказался от госпитализации. Установлено, что школьники не справились с управлением мотоцикла, вылетели с проезжей части и врезалась в дерево.

Инцидент произошел на улице Заречной села Степановка Оренбургской области. В настоящее время проводится проверка по факту аварии, сообщает УМВД по Оренбургской области.