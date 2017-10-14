Неизвестные в Харькове облили краской памятник УПА

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Харьков, 14 октября. Региональное управление Национальной полиции Украины сообщило, что неизвестные облили красной краской памятный знак УПА1.

По данным украинских полицейских группа неизвестных граждан облила красной краской памятный знак Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена на территории России). На месте происшествия работала оперативно-следственная группа.

Представители нацполиции Украины сообщили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, оперативники пытаются установить лиц, совершивших это правонарушение.

1 Организация запрещена на территории РФ.