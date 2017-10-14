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Группа мирных жителей покинет сирийскую Ракку — коалиция США
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    Группа мирных жителей покинет сирийскую Ракку — коалиция США

    18:32  14 Октября 2017
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    Группа мирных жителей покинет сирийскую Ракку — коалиция США
    Вашингтон, 14 октября. Группа гражданских лиц в сопровождении конвоя покинет 14 октября сирийскую Ракку, считающуюся форпостом запрещенной в России группировки «Исламское государство». 

    Сирийские власти организовали эвакуацию группы мирных жителей из Ракки, сообщили представители возглавляемой США антитеррористической коалиции.

    «Колонна автомашин, согласно плану, покинет Ракку 14 октября в рамках соглашения, достигнутого 12 октября при посредничестве гражданского совета Ракки и старейшин местных арабских племен», — сообщил спикер из коалиции. 

    Целью соглашения было минимизировать жертвы среди мирного населения, говорится в сообщении коалиции. Покидающие Ракку жители пройдут досмотр со стороны курдских «Сирийских демократических сил». Напомним, что штурм форпоста ИГ1 начался 6 июня, самолеты коалиции поддерживают курдские отряды. В операции также принимает участие спецназ США из Ирака.

    Группа мирных жителей покинет сирийскую Ракку — коалиция США

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #ракка
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