Группа мирных жителей покинет сирийскую Ракку — коалиция США

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Вашингтон, 14 октября. Группа гражданских лиц в сопровождении конвоя покинет 14 октября сирийскую Ракку, считающуюся форпостом запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Сирийские власти организовали эвакуацию группы мирных жителей из Ракки, сообщили представители возглавляемой США антитеррористической коалиции.

«Колонна автомашин, согласно плану, покинет Ракку 14 октября в рамках соглашения, достигнутого 12 октября при посредничестве гражданского совета Ракки и старейшин местных арабских племен», — сообщил спикер из коалиции.

Целью соглашения было минимизировать жертвы среди мирного населения, говорится в сообщении коалиции. Покидающие Ракку жители пройдут досмотр со стороны курдских «Сирийских демократических сил». Напомним, что штурм форпоста ИГ1 начался 6 июня, самолеты коалиции поддерживают курдские отряды. В операции также принимает участие спецназ США из Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.