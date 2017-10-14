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    Главные новости 14 октября

    19:00  14 Октября 2017
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    Главные новости 14 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 14 октября.

    В Российской Федерации с 14 октября начали действовать новые правила проведения экзаменов на право управления транспортным средством и оформления регистрации автомобилей и прицепов к ним в подразделениях Госавтоинспекции. Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России.

    Бывший агент ЦРУ Джон Сайфер заявил, что Штаты, пытаясь наказать Россию, «наломали дров» и в конце концов «признали поражение». Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, как США «наломали дров», пытаясь обыграть Россию.

    Организаторы акции в столице Венгрии выступают за свободу русинских, польских, румынских, болгарских и армянских национальных общин и самоопределение Закарпатья. В Будапеште потребовали отделения Закарпатья от Украины.

    Все толковые инженеры, что еще остались на Украине, говорят по-русски, сообщают с выставки «Оружие и безопасность – 2017» в Киеве. «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документы о назначении глав управ пяти районов столицы. Собянин назначил глав пяти управ Москвы.

    Правительственные войска под прикрытием ВКС РФ смогли отбить у ИГ1 (запрещено в РФ) один из районов Меядина. Спецслужбы Израиля готовят боевиков для наступления на позиции САА в Даръа. Отряды радикалов ведут обстрелы опорных пунктов армии САР на юге Хомса. Сирия новости 14 октября 07.00: Израиль намерен сорвать перемирие в Даръа, ВКС РФ и САА отбили район в Меядине.

    САА при помощи ВКС РФ блокировала террористов ИГ на юге провинции Дейр эз-Зор. Боевики «Тахрир Аш-Шам» вновь захватили у ИГ шесть деревень к северо-востоку от Хамы. Главари ИГ передислоцировали около тысячи террористов из Ирака в Дейр эз-Зор. Сирия итоги за сутки на 14 октября 06.00: САА и ВКС РФ блокировали Меядин, ИГ лишилось шести деревень в Хаме.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Турция своим запретом на прием кораблей из крымских портов, толкает Россию на изменения отношений между странами. Искусственное выпячивание амбиций: Клинцевич прокомментировал запрет Турции на корабли из Крыма.

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ ликвидировала «Акербатский котел». ВС Турции совместно с боевиками сирийской оппозиции начали военную операцию в провинции Идлиб. Террористы ИГ оказывают ожесточенное сопротивление правительственным силам, которые при поддержке ВКС РФ штурмуют город Аль-Маядин. Сирия, итоги недели: операция ВС Турции в Идлибе, «черная дыра» в Ат-Танфе, штурм Аль-Маядина.

    Перемещение военной техники США по Германии вызывает тревогу. Перемещение военной техники США по Германии вызывает беспокойство — Freie Presse.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #украина #хама #вкс рф #клинцевич #собянин #дейр эз-зор #фрг #цру #тахрир аш-шам
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