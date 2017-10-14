ИГ перебросило элитных боевиков на юго-запад Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 14 октября. Боевики «Исламского государства»1 пытаются помешать продвижению сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийские источники сообщают, что главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) стремятся задержать наступление правительственных войск САР, которые продолжают военную операцию в провинции Дейр эз-Зор при поддержке ВКС РФ.

Отмечается, что Сирийская арабская армия уже взяла в кольцо стратегически важный населенный пункт Меядин и зачищает последние кварталы города от игиловцев. Экстремисты перебрасывают к Меядину подкрепления из Ирака, которые попадают под массированный огонь российской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.