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ИГ перебросило элитных боевиков на юго-запад Дейр эз-Зора
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    ИГ перебросило элитных боевиков на юго-запад Дейр эз-Зора

    17:55  14 Октября 2017
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    ИГ перебросило элитных боевиков на юго-запад Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 14 октября. Боевики «Исламского государства»1 пытаются помешать продвижению сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийские источники сообщают, что главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) стремятся задержать наступление правительственных войск САР, которые продолжают военную операцию в провинции Дейр эз-Зор при поддержке ВКС РФ.

    Отмечается, что Сирийская арабская армия уже взяла в кольцо стратегически важный населенный пункт Меядин и зачищает последние кварталы города от игиловцев. Экстремисты перебрасывают к Меядину подкрепления из Ирака, которые попадают под массированный огонь российской авиации.

    ИГ перебросило элитных боевиков на юго-запад Дейр эз-Зора

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор
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