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Россия
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Кремль подтвердил, что Путин выступит на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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    Кремль подтвердил, что Путин выступит на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов

    18:03  14 Октября 2017
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    Кремль подтвердил, что Путин выступит на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов

    Москва, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин выступит на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

    «15 октября в Сочи Президент Российской Федерации В.В. Путин примет участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая состоится в Ледовом дворце «Большой», а также пообщается с участниками мероприятия», — говорится в сообщении.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера заявлял, что Путин намерен принять участие в фестивале. О времени его выступления обещали сообщить дополнительно.

    Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Накануне открытия в Москве состоится праздничный карнавал. На мероприятие приехали свыше 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сочи #молодежь #фестиваль
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