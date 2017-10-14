Донбасс сегодня: колонны ВСУ идут на ДНР и ЛНР, признание бойца АТО, мифическое «российское присутствие»

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Донбасс, 14 октября. «Школьное» перемирие не работает: в ДНР снова гибнут мирные жители. Участник АТО признал, что ДНР и ЛНР лишь обороняются от украинских армейцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Колонны ВСУ

Люди, проживающие в различных населенных пунктах Донецкой области, регулярно посещают территорию ДНР и пересекают контрольно-пропускные пункты на линии разграничения. Они рассказали корреспонденту ФАН, работающему из Донецка, о регулярно движущихся к прифронтовым территориям колонах бронетехники.

«В вашу сторону каждый день идут колоны…» — говорят они.

Жители Донбасса, уже давно научились разбираться в видах и калибрах систем тяжелого вооружения. По их сообщениям, к линии соприкосновения ежедневно прибывают все новые украинские гаубицы, САУ, РСЗО «Град», а также грузовики, перевозящие военнослужащих ВСУ.

Вооруженные силы ЛНР и ДНР также фиксируют продолжающуюся передислокацию украинской техники и личного состава к линии фронта. Данная информация подтверждается и ОБСЕ. Согласно ежедневным отчетам миссии за минувшую неделю, в местах постоянного хранения вооружений ВСУ отсутствует 168 единиц военной техники. Это РСЗО «Град», 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», 152-миллиметровые гаубицы «Мста – Б», пушки «Гиацинт-Б», САУ «Акация», 152-миллиметровые буксируемые пушки-гаубицы Д-20, САУ «Гвоздика», танки и другие системы тяжелого вооружения.

Боевая неделя в цифрах

Статистика минувшей недели неутешительна. Анализ количественных и качественных данных об обстрелах территорий ДНР и ЛНР, а также цели, избранные киевскими силовиками, свидетельствуют о том, что объявленное в конце августа сего года «школьное» перемирие в одностороннем порядке окончено украинской стороной.

Всего за минувшую неделю по территории 44 населенных пунктов ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено до 1,4 тысячи артиллерийских и танковых снарядов, а также мин различного калибра. Более 5 тысяч снарядов было выпущено из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов по территориям республик. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 306 раз.

За минувшую неделю в результате вооруженной агрессии Киева в Донецкой народной республике было разрушено 13 домов и домостроений. Один мирный житель поселка Зайцево погиб от украинской мины, круглыми сиротами остались трое его детей. Защищая Донбасс, погибли двое военнослужащих ВС ДНР, еще двое ранены.

«Террористы» лишь защищаются

Украинские политики и пропагандистские СМИ регулярно запугивают своих граждан «страшными террористами из ДНР и ЛНР», которые вот-вот начнут наступление и пойдут чуть ли не до Киева. Недавно несколько «ветеранов» так называемой АТО, впрочем, позволили себе ряд заявлений, противоречащих официальной позиции.

К примеру, поэт и участник АТО Глеб Бабич в интервью украинским СМИ сообщил, что ВС ДНР и ЛНР используют время так называемого перемирия для того, чтобы рыть окопы, возводить укрепления и опорные пункты. При этом Бабич особо отметил, что силовики донбасских республик избрали для себя оборонительную тактику ведения военных действий.

«Если бы они готовились к наступлению, то и работа бы велась несколько иная. Тот, кто собирается атаковать, не будет строить такую оборонительную линию», — подытожил он.

По сути, участник АТО подтвердил все то, о чем жители и реальные защитники Донбасса говорят с самого начала гражданской войны: «Мы просто защищаем себя и свою землю и нам не нужно чужого».

Новая тактика украинских СМИ

Накануне украинский «5 канал» выпустил видеорепортаж с передовых позиций ВСУ в районе села Новотроицкое. Ничего необычного в сюжете не было, все по традиции: «террористы» стреляют, перемирие не действует и т. д.

Этот же сюжет встречаем в материале CRiME — другого украинского СМИ, известного своими фейковыми материалами. Работники сайта практически полностью репостят новость «5 канала», но, видимо, для усиления смысловой нагрузки и придания большей значимости своему материалу добавляют к нему новые умозаключения. Они как бы цитируют бойца ВСУ из сюжета «5 канала» и одну из его журналисток: «Проанализировав характер обстрелов и стиль ведения огня, наши бойцы пришли к выводу, что на передовые позиции врага зашли кадровые российские военнослужащие».

Возвращаемся к упомянутому выше сюжету. Просматриваем его полностью. Перед прямой речью бойца, которого цитировали СМИ, закадровый голос журналистки сообщает: «Анализируя, как противник вел огонь, наши защитники распознали профессиональных военных». Сам же боец ВСУ продолжает: «Работа очень качественная, слаженная и все по команде». И ни слова о российских военнослужащих.

По сути украинские бойцы сделали комплимент бойцам ВС ДНР, отметив меткость и слаженность их действий. Но низкорейтинговые украинские СМИ внесли свою «изюминку», переписав материал «5 канала», журналисты которого сами не решились бездоказательно говорить о «российском присутствии». Интересная тенденция прослеживается в украинских медиа: одни информационные ресурсы переписывают материалы других — более влиятельных — а на их основе создают фейки.