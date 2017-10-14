Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Молодежь ЛНР, ДНР и Украины встретится на Всемирном форуме в Сочи
Новороссия
Донбасс сегодня: колонны ВСУ идут на ДНР и ЛНР, признание бойца АТО, мифическое «российское присутствие»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: колонны ВСУ идут на ДНР и ЛНР, признание бойца АТО, мифическое «российское присутствие»

    19:12  14 Октября 2017
    186

    Донбасс сегодня: колонны ВСУ идут на ДНР и ЛНР, признание бойца АТО, мифическое «российское присутствие»

    Донбасс, 14 октября. «Школьное» перемирие не работает: в ДНР снова гибнут мирные жители. Участник АТО признал, что ДНР и ЛНР лишь обороняются от украинских армейцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Колонны ВСУ

    Люди, проживающие в различных населенных пунктах Донецкой области, регулярно посещают территорию ДНР и пересекают контрольно-пропускные пункты на линии разграничения. Они рассказали корреспонденту ФАН, работающему из Донецка, о регулярно движущихся к прифронтовым территориям колонах бронетехники.

    «В вашу сторону каждый день идут колоны…» — говорят они.

    Жители Донбасса, уже давно научились разбираться в видах и калибрах систем тяжелого вооружения. По их сообщениям, к линии соприкосновения ежедневно прибывают все новые украинские гаубицы, САУ, РСЗО «Град», а также грузовики, перевозящие военнослужащих ВСУ.

    Вооруженные силы ЛНР и ДНР также фиксируют продолжающуюся передислокацию украинской техники и личного состава к линии фронта. Данная информация подтверждается и ОБСЕ. Согласно ежедневным отчетам миссии за минувшую неделю, в местах постоянного хранения вооружений ВСУ отсутствует 168 единиц военной техники. Это РСЗО «Град», 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», 152-миллиметровые гаубицы «Мста – Б», пушки «Гиацинт-Б», САУ «Акация», 152-миллиметровые буксируемые пушки-гаубицы Д-20, САУ «Гвоздика», танки и другие системы тяжелого вооружения.

    Жители Донбасса, уже давно научились разбираться в видах и калибрах систем тяжелого вооружения.

    Боевая неделя в цифрах

    Статистика минувшей недели неутешительна. Анализ количественных и качественных данных об обстрелах территорий ДНР и ЛНР, а также цели, избранные киевскими силовиками, свидетельствуют о том, что объявленное в конце августа сего года «школьное» перемирие в одностороннем порядке окончено украинской стороной.

    Всего за минувшую неделю по территории 44 населенных пунктов ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено до 1,4 тысячи артиллерийских и танковых снарядов, а также мин различного калибра. Более 5 тысяч снарядов было выпущено из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов по территориям республик. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 306 раз.

    За минувшую неделю в результате вооруженной агрессии Киева в Донецкой народной республике было разрушено 13 домов и домостроений. Один мирный житель поселка Зайцево погиб от украинской мины, круглыми сиротами остались трое его детей. Защищая Донбасс, погибли двое военнослужащих ВС ДНР, еще двое ранены.

    Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 306 раз.

    «Террористы» лишь защищаются

    Украинские политики и пропагандистские СМИ регулярно запугивают своих граждан «страшными террористами из ДНР и ЛНР», которые вот-вот начнут наступление и пойдут чуть ли не до Киева. Недавно несколько «ветеранов» так называемой АТО, впрочем, позволили себе ряд заявлений, противоречащих официальной позиции.

    К примеру, поэт и участник АТО Глеб Бабич в интервью украинским СМИ сообщил, что ВС ДНР и ЛНР используют время так называемого перемирия для того, чтобы рыть окопы, возводить укрепления и опорные пункты. При этом Бабич особо отметил, что силовики донбасских республик избрали для себя оборонительную тактику ведения военных действий.

    «Если бы они готовились к наступлению, то и работа бы велась несколько иная. Тот, кто собирается атаковать, не будет строить такую оборонительную линию», — подытожил он.

    По сути, участник АТО подтвердил все то, о чем жители и реальные защитники Донбасса говорят с самого начала гражданской войны: «Мы просто защищаем себя и свою землю и нам не нужно чужого».

    Новая тактика украинских СМИ

    Накануне украинский «5 канал» выпустил видеорепортаж с передовых позиций ВСУ в районе села Новотроицкое. Ничего необычного в сюжете не было, все по традиции: «террористы» стреляют, перемирие не действует и т. д.

    Донбасс сегодня: колонны ВСУ идут на ДНР и ЛНР, признание бойца АТО, мифическое «российское присутствие»

    Этот же сюжет встречаем в материале CRiME — другого украинского СМИ, известного своими фейковыми материалами. Работники сайта практически полностью репостят новость «5 канала», но, видимо, для усиления смысловой нагрузки и придания большей значимости своему материалу добавляют к нему новые умозаключения. Они как бы цитируют бойца ВСУ из сюжета «5 канала» и одну из его журналисток: «Проанализировав характер обстрелов и стиль ведения огня, наши бойцы пришли к выводу, что на передовые позиции врага зашли кадровые российские военнослужащие».

    Донбасс сегодня: колонны ВСУ идут на ДНР и ЛНР, признание бойца АТО, мифическое «российское присутствие»

    Возвращаемся к упомянутому выше сюжету. Просматриваем его полностью. Перед прямой речью бойца, которого цитировали СМИ, закадровый голос журналистки сообщает: «Анализируя, как противник вел огонь, наши защитники распознали профессиональных военных». Сам же боец ВСУ продолжает: «Работа очень качественная, слаженная и все по команде». И ни слова о российских военнослужащих.

    Донбасс сегодня: колонны ВСУ идут на ДНР и ЛНР, признание бойца АТО, мифическое «российское присутствие»

    По сути украинские бойцы сделали комплимент бойцам ВС ДНР, отметив меткость и слаженность их действий. Но низкорейтинговые украинские СМИ внесли свою «изюминку», переписав материал «5 канала», журналисты которого сами не решились бездоказательно говорить о «российском присутствии». Интересная тенденция прослеживается в украинских медиа: одни информационные ресурсы переписывают материалы других — более влиятельных — а на их основе создают фейки.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #ато #всу #донбасс #украина #лнр #обстрелы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 3259

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        4738

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6047

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        75975

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24683
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        19:07   14 Октября 2017
        66
        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        18:58   14 Октября 2017
        43
        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35   14 Октября 2017
        3266
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        129