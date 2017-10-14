Екатеринбуржец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

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Екатеринбург, 14 октября. Человек выпал из окна многоэтажного дома утром 14 октября в Екатеринбурге: следствие проводит проверку.

По сообщению СУ СКР по Свердловской области, трагический инцидент произошел сегодня утром в районе Южного автовокзала Екатеринбурга. Человек выпал из окна многоэтажного дома, расположенного на перекрестке Щорса — Белинского. В настоящее время в следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится проверка и рассматриваются несколько версий, в том числе и несчастный случай.

Напомним, мужчина случайно вытолкнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, свою сожительницу в Самарской области.