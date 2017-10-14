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Россия
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Екатеринбуржец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
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    Екатеринбуржец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

    17:44  14 Октября 2017
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    Екатеринбуржец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

    Екатеринбург, 14 октября. Человек выпал из окна многоэтажного дома утром 14 октября в Екатеринбурге: следствие проводит проверку.

    По сообщению СУ СКР по Свердловской области, трагический инцидент произошел сегодня утром в районе Южного автовокзала Екатеринбурга. Человек выпал из окна многоэтажного дома, расположенного на перекрестке Щорса — Белинского. В настоящее время в следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится проверка и рассматриваются несколько версий, в том числе и несчастный случай.

    Напомним, мужчина случайно вытолкнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, свою сожительницу в Самарской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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